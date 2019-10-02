У Мінську всі сторони підписали формулу Штайнмаєра, однак на різних аркушах паперу, заявив Сергій Лавров.

1 вересня під час переговорів у Мінську щодо врегулювання ситуації на Донбасі усі сторони підписали так звану формулу Штайнмаєра.

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і підкреслив, що підписання пройшло “не без проблем”.

Представник Москви також уточнив, що сторони підписали формулу Штайнмаєра на окремих аркушах паперу.

Читайте: Перепони усунені: Зеленський анонсував зустріч у нормандському форматі

Лавров висловив сподівання, що це ”протокольно чисто косметична проблема”.

Нагадаємо, глава комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко заявив, що Київ не підписував формулу Штайнмаєра.