У Мінську всі сторони підписали формулу Штайнмаєра, однак на різних аркушах паперу, заявив Сергій Лавров.
1 вересня під час переговорів у Мінську щодо врегулювання ситуації на Донбасі усі сторони підписали так звану формулу Штайнмаєра.
Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і підкреслив, що підписання пройшло “не без проблем”.
Представник Москви також уточнив, що сторони підписали формулу Штайнмаєра на окремих аркушах паперу.
Читайте: Перепони усунені: Зеленський анонсував зустріч у нормандському форматі
Лавров висловив сподівання, що це ”протокольно чисто косметична проблема”.
Нагадаємо, глава комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко заявив, що Київ не підписував формулу Штайнмаєра.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+