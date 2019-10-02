PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Засідання Ради 3 жовтня: порядок денний

3 жовтня Верховна Рада проведе проведе ранкове та вечірнє пленарне засідання. Факти ICTV зібрали найважливіші законопроекти на порядку денному.

Засідання Ради 3 жовтня: порядок денний

3 жовтня на порядку денному Верховної Ради опиниться 19 питань, багато з яких розглядатимуть у другому читанні.

Читайте: Засідання Верховної Ради 2 жовтня (ОНЛАЙН)

Перше читання:

  • Проект закону про внесення змін до закону України Про столицю України – місто-герой Київ (нова редакція).

Для включення до порядку денного та ухвалення рішення:

  • Проект постанови про деякі питання забезпечення ефективної підготовки та участі національних збірних команд України до XXXII Олімпійських та XVI Паралімпійських ігор 2020 року.
  • Проект постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування діяльності керівництва Національного банку України та керівництва Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у 2014-2019 роках.

Друге читання:

  • Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів.
  • Проект закону про внесення змін до Закону України Про запобігання корупції.
  • Проект закону про внесення змін до Закону України Про будівельні норми щодо удосконалення нормування у будівництві.
  • Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
  • Проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
  • Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права власності.
  • Проект закону про внесення змін до Закону України Про військовий обов’язок і військову службу.
  • Проект закону про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з набранням чинності законом Про державну підтримку кінематографії в Україні.

Для повторного розгляду з пропозиціями президента України:

  • Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за злочини, вчинені стосовно малолітньої особи, неповнолітньої особи, особи, яка не досягла статевої зрілості з пропозиціями Президента України.

До слова, Факти ICTV публікували календар роботи Верховної Ради до січня 2020 року.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Яременко: Формулу Штайнмайєра в Мінську не підписували
Яременко: Формулу Штайнмайєра в Мінську не підписували
Арахамія пояснив, для чого узгодили формулу Штайнмаєра
Арахамія пояснив, для чого узгодили формулу Штайнмаєра
Зеленський пояснив керівникам фракцій Ради позицію щодо формули Штайнмаєра
Зеленський пояснив керівникам фракцій Ради позицію щодо формули Штайнмаєра
Повний список депутатів Верховної Ради ІХ скликання
Повний список депутатів Верховної Ради ІХ скликання
Засідання Ради 2 жовтня: порядок денний
Засідання Ради 2 жовтня: порядок денний
Засідання Верховної Ради 2 жовтня (ОНЛАЙН)
Засідання Верховної Ради 2 жовтня (ОНЛАЙН)
Мітинг євробляхерів під Радою – власники авто збираються на акцію За доступне розмитнення
Мітинг євробляхерів під Радою – власники авто збираються на акцію За доступне розмитнення
Календар роботи Верховної Ради
Календар роботи Верховної Ради
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка