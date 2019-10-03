PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Бойовики 30 разів обстріляли українські позиції – один військовий поранений

2 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 30 разів порушили режим припинення вогню, унаслідок чого один військовий отримав поранення.

Бойовики 30 разів обстріляли українські позиції – один військовий поранений

Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння. Також бойовики використовували озброєння БМП, гранатомети різних систем, снайперську та стрілецьку зброю.

Крім того, противник тричі здійснив обстріли з міномета у  районі ділянки розведення сил і засобів неподалік Золотого.

Читайте: У Мінську домовилися про початок розведення військ у Петрівському і Золотому

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід противник здійснив 13 обстрілів позицій Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ противник здійснив 17 обстрілів позицій Об’єднаних сил.

Від початку поточної доби бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони України зазначили, що основною умовою для початку розведення військ на Донбасі є дотримання режиму тиші на ділянці розведення протягом семи днів.

Джерело: Штаб ООС

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Що таке формула Штайнмаєра – у трьох пунктах
Що таке формула Штайнмаєра – у трьох пунктах
Україна
Що таке федералізація
Україна ЄС
Крок до виконання Мінських угод: очікування ЄС від формули Штайнмаєра
Диверсанти намагалися пролізти в бліндажі ЗСУ – отримали відсіч
Диверсанти намагалися пролізти в бліндажі ЗСУ – отримали відсіч
Війна на Донбасі
Особливий статус та вибори на Донбасі: що таке формула Штайнмаєра
Як підвищити пенсію до 3400 грн і закінчити війну на Донбасі: Ніколаєнко у проекті Під куполом
Як підвищити пенсію до 3400 грн і закінчити війну на Донбасі: Ніколаєнко у проекті Під куполом
Відмова Києва від формули Штайнмаєра ускладнить врегулювання – Кремль
Відмова Києва від формули Штайнмаєра ускладнить врегулювання – Кремль
Безпілотник ОБСЄ
Бойовики “ЛНР” збили безпілотник ОБСЄ
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка