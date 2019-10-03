2 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 30 разів порушили режим припинення вогню, унаслідок чого один військовий отримав поранення.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння. Також бойовики використовували озброєння БМП, гранатомети різних систем, снайперську та стрілецьку зброю.

Крім того, противник тричі здійснив обстріли з міномета у районі ділянки розведення сил і засобів неподалік Золотого.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід противник здійснив 13 обстрілів позицій Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ противник здійснив 17 обстрілів позицій Об’єднаних сил.

Від початку поточної доби бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони України зазначили, що основною умовою для початку розведення військ на Донбасі є дотримання режиму тиші на ділянці розведення протягом семи днів.