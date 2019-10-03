Росія затримала українця, який нібито без документів намагався потрапити в окупований Крим.

Росія затримала громадянина України на адміністративному кордоні з тимчасово окупованим Кримом.

За повідомленням ФСБ РФ, уродженця Кривого Рогу 1965 року народження окупанти затримали за три кілометри від підконтрольного Росії пункту пропуску Перекоп у районі дамби, що з’єднує півострів Ад з Кримом.

Чоловік нібито без документів намагався потрапити на півострів. За це проти українця порушили справу за ч. 1 ст. 322 Кримінального кодексу РФ. Йому загрожує штраф, примусові роботи або позбавлення волі.

Читайте: Деокупація Криму і Донбасу: Зеленський заявив про необхідність розроблення стратегії

У Державній прикордонній службі України перевіряють цю інформацію.

Нагадаємо, у липні ФСБ РФ повідомила про затримання на адмінкордоні з окупованим Кримом двох українців.