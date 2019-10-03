3 жовтня курс долара в обмінниках в середньому підвищився до 25,7 грн, а євро – до 28,09 грн.

3 жовтня курс покупки долара в обмінниках виріс на 35 копійок і становить 24,95 грн, а продажу на 47 копійок і закріпився на рівні 25,7 грн.

Купівля євро в українських обмінниках в середньому становить 27,88 грн, а продаж додав 55 копійок і знаходиться в районі 28,09 грн.







Плюс 47 копійок – в Україні продовжує зростати курс долара / 2 фотографии

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НБУ закріпив наступний курс валют 3 жовтня:

$100 – 2485,97 грн;

€100 – 2715,92 грн.

У Нацбанку пояснили, що коливання курсу викликані психологічними факторами і для їх згладжування продали $200 млн.

– Пропозиція валюти зменшилася, а попит на неї дещо зріс. Однак такі коливання не обумовлені появою нових фундаментальних чинників, – повідомили в НБУ.

До слова, згідно з прогнозом рейтингового агентства Standard & Poor’s до 2022 року курс гривні складе 28,5 грн/дол.