PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Погода в Україні на 3 жовтня (КАРТА)

Сьогодні в Україні очікується суха погода, але частину країни накриють дощі та грози.

Погода в Україні на 3 жовтня (КАРТА)

3 жовтня на заході та півночі України пройдуть дощі, місцями з грозами.

Вночі очікується 6-10°С тепла. На півдні країни – до 17°С вночі, а вдень повітря прогріється до 22-25°С.

На Закарпатті та Прикарпатті температура підніметься до 19°С тепла.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с

Читайте: Дощі та потепління до +25: прогноз погоди на тиждень в Україні (КАРТА)

У Києві сьогодні пройде дощ з грозою.

Вночі стовпчики термометрів покажуть 11-13°С тепла, вдень – 21-23°С.

До слова, Факти ICTV публікували прогноз погоди на осінь 2019 року в Україні.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка