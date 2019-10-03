На вихідних Україну накриють дощі, а з неділі похолодає в усіх регіонах.

В суботу, 5 жовтня, дощі прогнозують майже на всій території України, окрім заходу.

Температура повітря у південних та східних регіонах сягатиме +24.

У центрі – від +15 до +22, у західних та північних областях – не вище 12 градусів тепла.

У Києві дощ, вночі 8-10, а вдень 10-12 вище нуля.

Читайте: Дощі та потепління до +25: прогноз погоди на тиждень в Україні (КАРТА)

В неділю, 6 жовтня, опади у вигляді дощу та похолодання очікуються в усіх регіонах країни.

На півдні та сході +16, у центрі – від +8 до +13.

У північних та західних регіонах – максимум 10 градусів тепла.

У столиці опади, вночі 6-8, вдень до +10.

До слова, Факти ICTV публікували прогноз погоди на осінь 2019 року в Україні.