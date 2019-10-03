На вихідних Україну накриють дощі, а з неділі похолодає в усіх регіонах.
В суботу, 5 жовтня, дощі прогнозують майже на всій території України, окрім заходу.
Температура повітря у південних та східних регіонах сягатиме +24.
У центрі – від +15 до +22, у західних та північних областях – не вище 12 градусів тепла.
У Києві дощ, вночі 8-10, а вдень 10-12 вище нуля.
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В неділю, 6 жовтня, опади у вигляді дощу та похолодання очікуються в усіх регіонах країни.
На півдні та сході +16, у центрі – від +8 до +13.
У північних та західних регіонах – максимум 10 градусів тепла.
У столиці опади, вночі 6-8, вдень до +10.
До слова, Факти ICTV публікували прогноз погоди на осінь 2019 року в Україні.