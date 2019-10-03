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Факти / Україна / Суспільство

Як оформити субсидію онлайн – інструкція в три кроки

Оформити субсидію на житлово-комунальні послуги можна через інтернет.  Як це зробити онлайн – детальну покрокову інструкцію дає Мінсоцполітики.

Як оформити субсидію онлайн – інструкція в три кроки

Подати заявку на отримання субсидії онлайн Міністерство соціальної політики радить через свій офіційний сайт.

Покрокова інструкція, як оформити субсидію онлайн

Крок перший

  • Зайти на сайт Мінсоцполітики, вибрати рубрику Е-Сервіси, а далі – Субсидії.
  • Ви автоматично потрапляєте на сайт subsidii.mlsp.gov.ua, де потрібно заповнити форму, а саме обрати один із трьох способів реєстрації.
  • На стартовій сторінці системи надання послуги попередньої реєстрації документів про призначення житлової субсидії заявнику пропонується обрати один із варіантів реєстрації/входу.
  • У разі обрання реєстрація або вхід з ідентифікацією електронним цифровим підписом та реєстрація або вхід з ідентифікацією BankID подання та підписання документів відбувається лише в електронному вигляді без необхідності відвідування управління соцзахистує.
  • У разі обрання реєстрація або вхід за адресою електронної пошти необхідно подати документи у паперовій формі (після заповнення форми на сайті вам прийде ПДФ-версія документу, яку потрібно буде роздрукувати, підписати і занести у орган соцзахисту).

Як оформити субсидію онлайн

Крок другий

Заповнення електронних форм: заяви про призначення та надання субсидії у грошовій формі (треба вказати відділення банку) та декларації про доходи і витрати осіб, які звернулись за призначенням житлової субсидії.

  • Як оформити субсидію онлайн
  • Як оформити субсидію онлайн
  • Як оформити субсидію онлайн
  • Як оформити субсидію онлайн
Як оформити субсидію онлайн – інструкція в три кроки / 2 фотографии

Крок третій

Перевірити та підтвердити правильність внесених даних, а потім подати документ. Після цього на вашу електронну адресу надійде повідомлення про те, що вашу заяву (з вказанням номера) на призначення субсидії успішно зареєстровано.

Читайте: Виплата субсидій по-новому: хто має право, а кому не нарахують

У листі також буде вказано, що з вами зв’яжуться, аби узгодити дату і час вашого візиту. Якщо ви не використовували електронного цифрового підпису, доведеться особисто звернутися до органу соціального захисту, щоб підписати документи.

Раніше міністр соцполітики Юлія Соколовська в інтерв’ю Фактам ICTV розповіла, що буде з субсидіями у 2020 році.

Джерело: Мінсоцполітики

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