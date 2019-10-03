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Факти / Україна / Політика

Засідання Ради 3 жовтня: порядок денний

3 жовтня Верховна Рада проведе проведе ранкове та вечірнє пленарне засідання. Факти ICTV зібрали найважливіші законопроекти на порядку денному.

Засідання Ради 3 жовтня: порядок денний

3 жовтня на порядку денному Верховної Ради опиниться 19 питань, багато з яких розглядатимуть у другому читанні.

Читайте: Засідання Верховної Ради 3 жовтня (ОНЛАЙН)

Перше читання:

  • Проект закону про внесення змін до закону України Про столицю України – місто-герой Київ (нова редакція).

Для включення до порядку денного та ухвалення рішення:

  • Проект постанови про деякі питання забезпечення ефективної підготовки та участі національних збірних команд України до XXXII Олімпійських та XVI Паралімпійських ігор 2020 року.
  • Проект постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування діяльності керівництва Національного банку України та керівництва Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у 2014-2019 роках.

Друге читання:

  • Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів.
  • Проект закону про внесення змін до Закону України Про запобігання корупції.
  • Проект закону про внесення змін до Закону України Про будівельні норми щодо удосконалення нормування у будівництві.
  • Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
  • Проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
  • Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права власності.
  • Проект закону про внесення змін до Закону України Про військовий обов’язок і військову службу.
  • Проект закону про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з набранням чинності законом Про державну підтримку кінематографії в Україні.

Для повторного розгляду з пропозиціями президента України:

  • Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за злочини, вчинені стосовно малолітньої особи, неповнолітньої особи, особи, яка не досягла статевої зрілості з пропозиціями Президента України.

До слова, Факти ICTV публікували календар роботи Верховної Ради до січня 2020 року.

Фото: Dreamstime

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