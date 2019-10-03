3 жовтня Верховна Рада проведе проведе ранкове та вечірнє пленарне засідання. Факти ICTV зібрали найважливіші законопроекти на порядку денному.

3 жовтня на порядку денному Верховної Ради опиниться 19 питань, багато з яких розглядатимуть у другому читанні.

Читайте: Засідання Верховної Ради 3 жовтня (ОНЛАЙН)

Перше читання:

Проект закону про внесення змін до закону України Про столицю України – місто-герой Київ (нова редакція).

Для включення до порядку денного та ухвалення рішення:

Проект постанови про деякі питання забезпечення ефективної підготовки та участі національних збірних команд України до XXXII Олімпійських та XVI Паралімпійських ігор 2020 року.

Проект постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування діяльності керівництва Національного банку України та керівництва Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у 2014-2019 роках.

Друге читання:

Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів.

Проект закону про внесення змін до Закону України Про запобігання корупції.

Проект закону про внесення змін до Закону України Про будівельні норми щодо удосконалення нормування у будівництві.

Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права власності.

Проект закону про внесення змін до Закону України Про військовий обов’язок і військову службу.

Проект закону про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з набранням чинності законом Про державну підтримку кінематографії в Україні.

Для повторного розгляду з пропозиціями президента України:

Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за злочини, вчинені стосовно малолітньої особи, неповнолітньої особи, особи, яка не досягла статевої зрілості з пропозиціями Президента України.

До слова, Факти ICTV публікували календар роботи Верховної Ради до січня 2020 року.