3 жовтня у Верховній Раді проведуть пленарне засідання. Під час якого розглянуть низку законопроектів у першому і другому читаннях.

3 жовтня Верховна Рада проведе ранкове і вечірнє пленарні засідання, під час яких планують розглянути закон Про внесення змін до Податкового кодексу України.

Крім того, парламентарі будуть голосувати у другому читанні за внесення змін до закону Про запобігання корупції.

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Також на повторний розгляд до Ради з пропозиціями президента України буде внесений закон Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за злочини, вчинені стосовно малолітньої особи, неповнолітньої особи, особи, яка не досягла статевої зрілості.

Дивіться онлайн прямий ефір засідання Верховної Ради 03 жовтня 2019:

До слова, Факти ICTV публікували календар роботи Верховної Ради до січня 2020 року.