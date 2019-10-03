Президент Володимир Зеленський не виступатиме перед Верховною Радою щодо переговорів з Росією, оскільки він не має цього робити на вимогу парламенту.

Народний депутат Богдан Яременко заявив, що виступи президента перед Верховною Радою відбуваються у формі щорічних або позачергових послань за потребою, яку визначає сам глава держави.

Тому президент Володимир Зеленський не має виступати перед парламентом на вимогу фракцій, щоб пояснити суть переговорів з РФ.

– Я не іронізую, а справді не розумію суті вимог колег. Адже керівники усіх фракцій отримали вичерпні пояснення президента щодо формули Штайнмаєра і, як виглядало з заяв більшості з них, сприйняли їх, – повідомив Яременко.

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Він нагадав, що згідно Конституції президент представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво її зовнішньополітичною діяльністю, веде переговори та укладає міжнародні договори України.

До слова, Велика Британія підтримала погодження формули Штайнмаєра Україною і Росією.

Джерело: Богдан Яременко