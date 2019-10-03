Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду подання про новий склад ЦВК, у якому є прізвища чотирьох членів попереднього складу Центрвиборчкому.

Президент Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді 17 кандидатур у новий склад Центральної виборчої комісії.

Про те, що глава держави вже вніс подання про новий склад ЦВК до Верховної Ради, повідомив нардеп від євросолідарності Олексій Гончаренко.

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Кого Зеленський пропонує до складу нового Центрвиборчкому:

Боярчук Оксану Борисівну (СН);

Буглака Юрія Олександровича ( ЄС);

Гатаулліну Олену Аухатовну (СН);

Гевка Андрія Євгеновича (Голос);

Глущенко Вікторію Анатоліївну (Батьківщина);

Греня Віталія В’ячеславовича (СН);

Діденка Олега Миколайовича (СН) – член попереднього складу ЦВК;

Дубовика Сергія Олеговича (ОПЗЖ);

Євстигнєєва Андрія Сергійовича (СН) – член попереднього складу ЦВК;

Єфремову Ірину Олексіївну (СН) – член попереднього складу ЦВК;

Кармазь Олександру Олександрівну (СН);

Любченка Павла Миколайовича (СН);

Мірошниченка Юрія Романовича (ОПЗЖ);

Перепелюка Володимира Григоровича (СН);

Плукаря Віталія Володимировича (СН) – член попереднього складу ЦВК;

Постівого Сергія Олександровича (СН);

Фрицького Юрія Олеговича (СН).

За інформацією лідера парламентської фракції Слуга народу Давида Арахамії, Рада в четвер не розглядатиме подання Зеленського про склад ЦВК.

Нагадаємо, 13 вересня парламент підтримав подання про звільнення членів ЦВК.