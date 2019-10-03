Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду подання про новий склад ЦВК, у якому є прізвища чотирьох членів попереднього складу Центрвиборчкому.
Президент Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді 17 кандидатур у новий склад Центральної виборчої комісії.
Про те, що глава держави вже вніс подання про новий склад ЦВК до Верховної Ради, повідомив нардеп від євросолідарності Олексій Гончаренко.
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Кого Зеленський пропонує до складу нового Центрвиборчкому:
- Боярчук Оксану Борисівну (СН);
- Буглака Юрія Олександровича ( ЄС);
- Гатаулліну Олену Аухатовну (СН);
- Гевка Андрія Євгеновича (Голос);
- Глущенко Вікторію Анатоліївну (Батьківщина);
- Греня Віталія В’ячеславовича (СН);
- Діденка Олега Миколайовича (СН) – член попереднього складу ЦВК;
- Дубовика Сергія Олеговича (ОПЗЖ);
- Євстигнєєва Андрія Сергійовича (СН) – член попереднього складу ЦВК;
- Єфремову Ірину Олексіївну (СН) – член попереднього складу ЦВК;
- Кармазь Олександру Олександрівну (СН);
- Любченка Павла Миколайовича (СН);
- Мірошниченка Юрія Романовича (ОПЗЖ);
- Перепелюка Володимира Григоровича (СН);
- Плукаря Віталія Володимировича (СН) – член попереднього складу ЦВК;
- Постівого Сергія Олександровича (СН);
- Фрицького Юрія Олеговича (СН).
За інформацією лідера парламентської фракції Слуга народу Давида Арахамії, Рада в четвер не розглядатиме подання Зеленського про склад ЦВК.
Нагадаємо, 13 вересня парламент підтримав подання про звільнення членів ЦВК.