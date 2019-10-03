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Зеленський вніс до Ради подання про склад ЦВК (СПИСОК)

Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду подання про новий склад ЦВК, у якому є прізвища чотирьох членів попереднього складу Центрвиборчкому.

Зеленський вніс до Ради подання про склад ЦВК (СПИСОК)

Президент Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді 17 кандидатур у новий склад Центральної виборчої комісії.

Про те, що глава держави вже вніс подання про новий склад ЦВК до Верховної Ради, повідомив нардеп від євросолідарності Олексій Гончаренко.

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Кого Зеленський пропонує до складу нового Центрвиборчкому:

  • Боярчук Оксану Борисівну (СН);
  • Буглака Юрія Олександровича ( ЄС);
  • Гатаулліну Олену Аухатовну (СН);
  • Гевка Андрія Євгеновича (Голос);
  • Глущенко Вікторію Анатоліївну (Батьківщина);
  • Греня Віталія В’ячеславовича (СН);
  • Діденка Олега Миколайовича (СН) – член попереднього складу ЦВК;
  • Дубовика Сергія Олеговича (ОПЗЖ);
  • Євстигнєєва Андрія Сергійовича (СН) – член попереднього складу ЦВК;
  • Єфремову Ірину Олексіївну (СН) – член попереднього складу ЦВК;
  • Кармазь Олександру Олександрівну (СН);
  • Любченка Павла Миколайовича (СН);
  • Мірошниченка Юрія Романовича (ОПЗЖ);
  • Перепелюка Володимира Григоровича (СН);
  • Плукаря Віталія Володимировича (СН) – член попереднього складу ЦВК;
  • Постівого Сергія Олександровича (СН);
  • Фрицького Юрія Олеговича (СН).

За інформацією лідера парламентської фракції Слуга народу Давида Арахамії, Рада в четвер не розглядатиме подання Зеленського про склад ЦВК.

Нагадаємо, 13 вересня парламент підтримав подання про звільнення членів ЦВК.

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