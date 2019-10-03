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Факти / Україна

Зміни до закону про столицю винесуть на публічне обговорення – Ткаченко

5-6 жовтня планують розпочати публічне обговорення законопроекту про внесення змін до закону про столицю України – місто-герой Київ.

Верховна Рада

Законопроект про внесення змін до закону про столицю України – місто-герой Київ ухвалили у першому читанні і надалі планують винести його на публічне обговорення, яке має початися 5-6 жовтня.

– Ми готові до публічного широкого обговорення цього закону з киянами, що вже розпочнемо цими вихідними, а також з усіма експертами, – заявив голова Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

За його словами, до розробки законопроекту долучилися європейські колеги, які мають досвід трансформації великих міст.

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Нардеп додав, що в ухваленому законопроекті немає таких положень, які б суперечили нормам Конституції.

Туди закладаються речі, які дозволять жителям Києва відчути себе учасниками формування влади в столиці.

До слова, Верховна Рада підтримала у першому читанні проект закону про звільнення членів Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

Джерело: Укрінформ

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