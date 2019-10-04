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Факти / Україна

Ан-12: що відомо про літак та всі авіакатастрофи в Україні

У Львові 4 жовтня внаслідок аварійної посадки Ан-12 загинули п’ятеро людей. Це шостий випадок за історію України. Що відомо про літак – в матеріалі Фактів ICTV.

Ан-12

Ан-12 – військово-транспортний літак, створений АНТК імені О. К. Антонова (нині – ДП Антонов), свій перший політ здійснив у 1957 році.

Повітряне судно призначене для транспортування військ, військових вантажів та озброєнь вагою до 20 тонн.

Він був базовим літаком військово-транспортної авіації СРСР та мав дальність польоту до 6 тис. км.

За роки виробництва Ан-12 неодноразово модернізували. На трьох заводах тодішнього СРСР – в Іркутську, Воронежі та Ташкенті – побудовано 1 243 літаки близько 40 модифікацій.

ЧитайтеПерше відео з місця аварійної посадки Ан-12 під Львовом

У 1961 році після демонстрації на повітряному параді у Тушино НАТО присвоїло йому ім’я Cub (тобто Новачок).

Його використовували для доставки вантажів на Північний полюс. Добре він зарекомендував себе в Індії, в умовах високогірних та малопристосованих аеродромів.

Деякі Ан-12 досі в строю, використовуються вони і в цивільній авіації різними авіакомпаніями.

Основні характеристики:

  • довжина – 33,11 м;
  • висота – 11, 44 м;
  • розмах крила – 38,02 м;
  • крейсерська швидкість – 570 км/годину;
  • вантажопідйомність – 20 тонн.

Мандариновий рейс

У грудні 1990 року на полі біля Києва, неподалік аеропорту Бориспіль, здійснив аварійну посадку Ан-12Б з вантажем мандаринів, тому подію називають мандариновим рейсом. Причина аварії – помилка пілота.

Посадка була дуже жорсткою – літак вдарився першим двигуном об пагорб, внаслідок чого він відвалився. Потім на швидкості 140 км/годину він вдарився об насип автодороги Бориспіль-Бровари. В результаті – фюзеляж розламався навпіл, а носова частина перелетіла через дорогу і зупинилися у полі лише за 740 м від точки першого дотику до землі.

Пожежа не виникла, а з людей на борту були поранені два члени екіпажу та всі 12 пасажирів, але ніхто не загинув.

Загалом внаслідок катастроф та аварій втрачено 239 літаків Ан-12. У цих пригодах загинуло 1 890 людей.

Аварії Ан-12 за всю історію України

  1. У 1998 році в Анголі український літак з гуманіторною допомогою збили в Анголі.
  2. У 2002-му – в Марокко літак з вантажем риби зіткнувся зі схилом гори в гірському масиві Атлас на висоті 3 тис. метрів.
  3. 2004 рік – в аеропорту Бориспіль борт АНТК імені Антонова викотився за межі ЗПС на пробігу через руйнування стійок шасі.
  4. У 2013 році в Лейпцигу Ан-12 загорівся на стоянці під час запуску двигунів.
  5. Через рік в Алжирі Ан-12БК розбився через три хвилини після зльоту з аеродрому Таманрассет. Усі семеро людей, що знаходилися на борту, загинули.

Остання аварія сталася вранці 4 жовтня 2019 року – літак Ан-12 здійснив аварійну посадку  біля аеропорту Львова. Загинули п’ять осіб і трьох госпіталізовано із травмами різного ступеня тяжкості.

Фото: Аntonov

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