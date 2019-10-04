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Факти / Україна / Суспільство

Гідна зарплата: скільки заробляють українські судді

Зарплата судді за місяць може сягати 350 тисяч грн, про зарплати слуг Феміди читайте в матеріалі Факти ICTV.

Суд

Голова Верховного суду України Валентина Данішевська розповіла, що зарплата суддів ВС у середньому становить 200 – 300 тис. на місяць.

Водночас, точну суму своєї заробітної плати Данішевська не назвала, уточнила лише, що вона “гідна”.

– Я багато років отримую велику зарплату, гідну, я б сказала. Мені це дає свободу. Якби у мене зараз запитали, скільки я отримую – а я не знаю.

Мені треба запитати в когось, або порахувати – це і є свобода. Мені вистачає грошей, – сказала Данішевська.

За її словами, розмір заробітної плати залежить від наукового ступеня, рівня доступу до державної таємниці і адміністративної посади, але найбільше при розрахунку на зарплату впливає стаж, тому зарплата може сягати навіть 350 тис. грн.

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Голова ВС наголосила, що рівень оплати є одним із факторів боротьби з корупцією, бо коли суддівська робота неналежно оплачується, то є ймовірність того, що судді зароблятимуть іншиим способом.

Нагадаємо, у голови Офісу президента Андрія Богдана та його заступників зарплата вища, ніж у Володимира Зеленського.

Джерело: ВВС Україна

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