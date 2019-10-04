За допомогою малої приватизації у 2020 році Україна може отримати близько 5-6 млрд грн.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук провів зустріч з бізнесом, під час якої розповів про очікування Кабінету міністрів від малої приватизації.

Він вважає, що завдяки її проведенню Україна зможе отримати 5-6 млрд грн у 2020 році.

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Гончарук впевнений, що ситуацію з приватизацією державного майна допоможе покращити новий голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко.

До слова, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що на приватизацію планують передати близько 800 підприємств.