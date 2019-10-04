У новому випуску проекту Під куполом народний депутат від партії Слуга народу Олександр Корнієнко розповів, як закінчити війну на Донбасі та повернути Крим.

Новим героєм проекту Під куполом став Олександр Корнієнко. Народний депутат від Слуги народу розповів журналістові Василю Саф’янюку, чому він вирішив стати депутатом, а також, що допоможе повернути Донбас та Крим.

Навчався у КПІ ім. І. Сікорського, де закінчив магістратуру за спеціальністю хімічна технологія та інженерія. Також Корнієнко здобував освіту у Вісбаденській академії психотерапії у Німеччині та в Українському інституті позитивної психотерапії.

На початку 2000-х Корнієнко працював журналістом журналу Молоко, сайту music.com.ua, редактором молодіжної газети Молода гвардія та в інших ЗМІ.

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У 2005−2008, 2011−2013 роках був концертним директором та менеджером українського рок-гурту Крихітка (у минулому Крихітка Цахес. – Ред.).

З 2006 року займався політичним консультуванням у виборчих кампаніях. Працював з різними силами та кандидатами.

До команди Володимира Зеленського Олександр Корнієнко приєднався у листопаді 2018 року. Він координував волонтерський проект ЗеКоманда, відповідав за роботу з наповнення виборчих комісій, очолював проект День виборів.

З травня 2019 року був керівником передвиборчого штабу партії Слуга народу.

Корнієнко розповідає, що рішення піти у політику він ухвалив для себе поступово.

Як зупинити війну на Донбасі?

– Головним дипломатом у країні є президент. Як ми бачимо, президент робить серйозні дії – звільнення в’язнів. Ми і надалі будемо рухатися у тому напрямку, у якому нам скаже президент. Зокрема нормандський формат, – зазначив депутат.

Як повернути Крим?

– Крим – це наша земля. Так само у руслі тої стратегії, яку буде задавати президент України, – зазначив Корнієнко.

За його словами, всі президенти, крім Януковича, робили для країни щось позитивне.

До речі, другим героєм проекту Під куполом став нардеп від Голосу Роман Лозинський.