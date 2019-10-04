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Факти / Україна / Політика

Хабарі депутатам і ціна хліба. Корнієнко склав тест у проекті Під куполом

У новому випуску проекту Під куполом народний депутат від партії Слуга народу Олександр Корнієнко розповів, як закінчити війну на Донбасі та повернути Крим.

Хабарі депутатам і ціна хліба. Корнієнко склав тест у проекті Під куполом

Новим героєм проекту Під куполом став Олександр Корнієнко. Народний депутат від Слуги народу розповів журналістові Василю Саф’янюку, чому він вирішив стати депутатом, а також, що допоможе повернути Донбас та Крим.

Навчався у КПІ ім. І. Сікорського, де закінчив магістратуру за спеціальністю хімічна технологія та інженерія. Також Корнієнко здобував освіту у Вісбаденській академії психотерапії у Німеччині та в Українському інституті позитивної психотерапії.

На початку 2000-х Корнієнко працював журналістом журналу Молоко, сайту music.com.ua, редактором молодіжної газети Молода гвардія та в інших ЗМІ.

Читайте: Як підвищити пенсію до 3400 грн і закінчити війну на Донбасі: Ніколаєнко у проекті Під куполом

У 2005−2008, 2011−2013 роках був концертним директором та менеджером українського рок-гурту Крихітка (у минулому Крихітка Цахес. – Ред.).

З 2006 року займався політичним консультуванням у виборчих кампаніях. Працював з різними силами та кандидатами.

До команди Володимира Зеленського Олександр Корнієнко приєднався у листопаді 2018 року. Він координував волонтерський проект ЗеКоманда, відповідав за роботу з наповнення виборчих комісій, очолював проект День виборів.

З травня 2019 року був керівником передвиборчого штабу партії Слуга народу.

Корнієнко розповідає, що рішення піти у політику він ухвалив для себе поступово.

Як зупинити війну на Донбасі?

– Головним дипломатом у країні є президент. Як ми бачимо, президент робить серйозні дії – звільнення в’язнів. Ми і надалі будемо рухатися у тому напрямку, у якому нам скаже президент. Зокрема нормандський формат, – зазначив депутат.

Як повернути Крим?

– Крим – це наша земля. Так само у руслі тої стратегії, яку буде задавати президент України, – зазначив Корнієнко.

За його словами, всі президенти, крім Януковича, робили для країни щось позитивне.

До речі, другим героєм проекту Під куполом став нардеп від Голосу Роман Лозинський.

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