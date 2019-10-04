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Факти / Україна

Можемо поборотися: Лукашенко про Олімпійські ігри в Україні та Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів про ідею прийняти Олімпійські ігри спільно з Україною.

Олімпійські ігри

Президент Білорусі Олександр Лукашенко під час виступу на Другому форумі регіонів України і Республіки Білорусь висловив упевненість, що країни могли б поборотися за право провести міжнародні спортивні змагання високого рівня.

Глава Білорусі додав, що про це йому запропонував задуматися президент України Володимир Зеленський.

– Він пропонує разом подумати над тим, а чи не замахнутися нам (Україні та Білорусі – Ред.) на Олімпійські ігри, – сказав Лукашенко.

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Він вважає, що разом Україна і Білорусь зможуть гідно провести спортивні змагання.

До слова, народний депутат Жан Беленюк заявив, що готовий скласти мандат, щоб взяти участь в Олімпійських іграх.

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