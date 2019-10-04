Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект Про столицю України. Які зміни торкнуться Київ – в матеріалі Фактів ICTV.

Народні депутати 3 жовтня ухвалили в першому читанні законопроект Про столицю України, запропонований депутатами Слуги народу.

Вибори в Києві

У законопроекті не прописані терміни обрання нової столичної влади.

До слова, раніше в уряді заявляли, що дострокові вибори в Києві пройдуть не раніше квітня.

Поділ повноважень

Київрада створить свій виконавчий орган – магістрат, який буде очолювати мер.

Також законопроект передбачає поділ посад. Отже, в майбутньому мером Києва та головою КМДА не зможе бути одна людина.

Голова КМДА, як і сьогодні, буде призначатися і звільнятися президентом за поданням Кабінету міністрів. Уряд також може скасовувати його рішення.

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Голова КМДА може зупиняти розпорядження та акти Київради та райрад.

Київська міська державна адміністрація трансформується у префектуру і втратить функції виконавчої влади.

Якщо коротко, то КМДА буде стежити за дотриманням Конституції, законів органами місцевого самоврядування, за виконанням бюджету.

Голова КМДА (префект) зможе видавати протести, якими буде зупиняти дію акта органу місцевого самоврядування.

Київрада та райради

Кількість депутатів Київради хочуть скоротити зі 120 до 80 депутатів. Обиратися вони будуть за партійними списками.

Також в столицю можуть повернути 10 райрад по 20 депутатів зі своїми адміністраціями. Обиратися вони будуть за мажоритаркою, але після висунення від партії.

Ратуші

Зараз у Києві працюють Центри надання адміністративних послуг, які планую перетворити в ратуші.

Вони надаватимуть соціальні та адміністративні послуги.

Землю віддають меру

Спірний момент у законопроекті – зміни до Земельного кодексу України.

Згідно з новими правилами зміна цільового призначення земельної ділянки проводиться Київським магістратом – фактично мером. Додаткове рішення міської ради не буде потрібно.

Однак саме цей пункт викликав суперечки через можливі корупційні ризики.

Новий закон про Київ: які зміни очікують столицю

Раніше Факти ICTV писали, що 5-6 жовтня планують розпочати публічне обговорення законопроекту про внесення змін до закону про столицю України – місто-герой Київ.