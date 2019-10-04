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Факти / Україна / Суспільство

Підвищення стипендій планується, але не в 2020 – Новосад

У Міносвіти вивчають можливість підвищення стипендій, але станеться це не в 2020 році, тому що проект бюджету вже готовий.

Підвищення стипендій планується, але не в 2020 – Новосад

Міністр освіти і науки Ганна Новосад заявила про необхідність збільшення розміру академічної стипендії.

Водночас вона вважає за доцільне скоротити кількість її одержувачів – “вона повинна бути чимось, що складніше отримати”.

За її словами, поки ніяк рішень з цього питання немає.

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– На наступний рік ми точно нічого не змінюємо, тому що проект бюджету вже є, який є. Але підходи необхідно напрацьовувати, – додала міністр.

Новосад повідомила, що зараз вивчаються витрати за стипендіями, і після аналізу будуть прийматися управлінські рішення.

До слвоа, Анна Новосад назвала свої головні завдання на новій посаді.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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