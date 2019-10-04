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Факти / Україна / Суспільство

Після звернення Зеленського НАБУ зареєструвало понад 1,7 тис. справ

Більш 960 повідомлень надійшло телефоном, більше 360 – через електронну пошту і більше 370 – поштою (на папері).

Володимир Зеленський

За останні два тижні у Національне антикорупційного бюро надійшло понад 1,7 тис. звернень громадян про корупцію.

Зазначається, що усі звернення належним чином зареєстровані, їм буде надана правова оцінка і заявник отримає відповідь.

Часто трапляється, коли люди не інформують про конкретні факти корупції, а скаржаться на життєві обставини і сусідів.

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У НАБУ підкреслили, що розслідування проводитиметься тільки за фактом, підслідним Бюро – злочини вчинені високопосадовцями або якщо місцевій громаді або інтересам держави завдано збитків на суму понад 960 тис. грн.

Що стосується інших звернень, їх направлять в інші органи для розгляду в межах компетенції.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав українців звертатися на гарячу лінію НАБУ щодо випадків корупції.

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