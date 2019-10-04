Володимир Путін заявив, що навіть державні російські телеканали висвітлюють ситуацію в Україні у “невигідному світлі”.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що російське телебачення спеціально виставляє Україну в “невигідному світлі”.

Про це глава держави сказав під час виступу на майданчику Міжнародного дискусійного клубу Валдай.

При цьому Путін “дозволив” телеканалам говорити негативно про політику чинної влади в Україні, але ніяк про “братню” країну, про український народ.

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Також президент РФ підкреслив, що, “як би це не здавалося дивним, державні телеканали ведуть незалежною політику”.

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Нагадаємо, росЗМІ опубліковали фото аркушів, на яких було підписано так звану формулу Штайнмаєра у Мінську.