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Факти / Україна / Політика

Путін несподівано покартав російські телеканали через Україну

Володимир Путін заявив, що навіть державні російські телеканали висвітлюють ситуацію в Україні у “невигідному світлі”.

Путін несподівано покартав російські телеканали через Україну

Президент Росії Володимир Путін заявив, що російське телебачення спеціально виставляє Україну в “невигідному світлі”.

Про це глава держави сказав під час виступу на майданчику Міжнародного дискусійного клубу Валдай.

При цьому Путін “дозволив” телеканалам говорити негативно про політику чинної влади в Україні, але ніяк про “братню” країну, про український народ.

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Також президент РФ підкреслив, що, “як би це не здавалося дивним, державні телеканали ведуть незалежною політику”.

Путін пом’якшив риторику щодо України

Нагадаємо, росЗМІ опубліковали фото аркушів, на яких було підписано так звану формулу Штайнмаєра у Мінську.

Джерело: УНІАН

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