Секретар РНБО Олексій Данилов ще в 2007 році припускав, що може початися російська агресія на Донбасі.

У одному з інтерв’ю у 2007 році секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що Донецька та Луганська області становлять інтерес для Росії, оскільки багаті на енергоносії.

У Росії сьогодні завдання – необхідно забрати Луганську, Донецьку область і Крим. Ситуація з енергоносіями – це питання №1 у світі. А на території Луганської та Донецької областей поклади вугілля – на 600 років. Це такий вигляд енергетики, який отримуватиме колосальний розвиток у найближчі 15-20 років, – говорив 12 років тому Данілов.

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Крім того, тоді він зазначав, що в разі інтеграції до НАТО Україна може стати розмінною монетою.

Нагадаємо, 3 жовтня Володимир Зеленський призначив Олексія Данілова новим секретарем РНБО.