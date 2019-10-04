Згідно з траєкторією польоту, Ан-24 авіакомпанії Україна-Аероальянс, який розбився біля Львова, прямував до Стамбула.
Під час заходу на посадку на відстані 13,7 км до міжнародного аеропорту Львів зник з радара транспортний літак Ан-12.
За 20 хв один з членів екіпажу вийшов на зв’язок та повідомив, що літак здійснив аварійну посадку.
О 07.46 літак Ан-12 виявили на відстані 1,5 км від злітно-посадкової смуги Міжнародного аеропорту Львів.
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За офіційною інформацією, літак Ан-12 прямував із міста Віго (Іспанія) до Стамбула (Туреччина). Проте таким маршрут доволі нелогічний.
Пізніше з’яилася інформація, що літак пішов на вимушену посадку у Львові через брак палива.
Однак, за даними flight radar, прямував борт таки не до Стамбула, а до Львова.
Нагадаємо, що вранці 4 жовтня літак АН-12 був змушений здійснити аварійну посадку, у результаті чого загинули п’ятеро людей, ще троє перебувають у важкому стані