PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Траєкторія польоту Ан-24 авіакомпанії Україна-Аероальянс (КАРТА)

Згідно з траєкторією польоту, Ан-24 авіакомпанії Україна-Аероальянс, який розбився біля Львова, прямував до Стамбула.

Траєкторія польоту Ан-24 авіакомпанії Україна-Аероальянс (КАРТА)

Під час заходу на посадку на відстані 13,7 км до міжнародного аеропорту Львів зник з радара транспортний літак Ан-12.

За 20 хв один з членів екіпажу вийшов на зв’язок та повідомив, що літак здійснив аварійну посадку.

О 07.46 літак Ан-12 виявили на відстані 1,5 км від злітно-посадкової смуги Міжнародного аеропорту Львів.

Читайте: Кабіна Ан-12 повністю зрізана: усі подробиці авіакатастрофи під Львовом

За офіційною інформацією, літак Ан-12 прямував із міста Віго (Іспанія) до Стамбула (Туреччина). Проте таким маршрут доволі нелогічний.

Пізніше з’яилася інформація, що літак пішов на вимушену посадку у Львові через брак палива.

Однак, за даними flight radar, прямував борт таки не до Стамбула, а до Львова.

  • Траєкторія польоту Ан-24 авіакомпанії Україна Аероальянс
  • Траєкторія польоту Ан-24 авіакомпанії Україна Аероальянс
  • Траєкторія польоту Ан-24 авіакомпанії Україна Аероальянс
  • Траєкторія польоту Ан-24 авіакомпанії Україна Аероальянс
  • Траєкторія польоту Ан-24 авіакомпанії Україна Аероальянс
  • Траєкторія польоту Ан-24 авіакомпанії Україна Аероальянс
  • Траєкторія польоту Ан-24 авіакомпанії Україна Аероальянс
  • Траєкторія польоту Ан-24 авіакомпанії Україна Аероальянс
Траєкторія польоту Ан-24 авіакомпанії Україна-Аероальянс (КАРТА) / 4 фотографии

Нагадаємо, що вранці 4 жовтня літак АН-12 був змушений здійснити аварійну посадку, у результаті чого загинули п’ятеро людей, ще троє перебувають у важкому стані

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Аварія Ан-12 під Львовом – відео рятувальної операції
Аварія Ан-12 під Львовом – відео рятувальної операції
Аварійна посадка Ан-12 під Львовом
Аварійна посадка Ан-12 під Львовом: список постраждалих
ФК Гент
Футболісти Гента застрягли в аеропорту Львова через авіакатастрофу Ан-12
Аварія Ан-12 під Львовом
Аварія Ан-12 під Львовом: що відомо про стан потерпілих
Катастрофа Ан-12: 91 пасажир спізнився на рейс через закриття аеропорту Львів
Катастрофа Ан-12: 91 пасажир спізнився на рейс через закриття аеропорту Львів
Ан-12
Ан-12: що відомо про літак та всі авіакатастрофи в Україні
Кабіна Ан-12 повністю зрізана: усі подробиці авіакатастрофи під Львовом
Кабіна Ан-12 повністю зрізана: усі подробиці авіакатастрофи під Львовом
Гвинт за декілька метрів від літака: фото з місця катастрофи Ан-12
Гвинт за декілька метрів від літака: фото з місця катастрофи Ан-12
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка