Згідно з траєкторією польоту, Ан-24 авіакомпанії Україна-Аероальянс, який розбився біля Львова, прямував до Стамбула.

Під час заходу на посадку на відстані 13,7 км до міжнародного аеропорту Львів зник з радара транспортний літак Ан-12.

За 20 хв один з членів екіпажу вийшов на зв’язок та повідомив, що літак здійснив аварійну посадку.

О 07.46 літак Ан-12 виявили на відстані 1,5 км від злітно-посадкової смуги Міжнародного аеропорту Львів.

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За офіційною інформацією, літак Ан-12 прямував із міста Віго (Іспанія) до Стамбула (Туреччина). Проте таким маршрут доволі нелогічний.

Пізніше з’яилася інформація, що літак пішов на вимушену посадку у Львові через брак палива.

Однак, за даними flight radar, прямував борт таки не до Стамбула, а до Львова.















Траєкторія польоту Ан-24 авіакомпанії Україна-Аероальянс (КАРТА) / 4 фотографии

Нагадаємо, що вранці 4 жовтня літак АН-12 був змушений здійснити аварійну посадку, у результаті чого загинули п’ятеро людей, ще троє перебувають у важкому стані