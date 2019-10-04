З 4 по 6 жовтня громадський транспорт Києва змінить свою роботу через проведення марафону 10th Wizz Air Kyiv City Marathon 2019.

Через проведення марафону 10th Wizz Air Kyiv City Marathon 2019 у Києві буде змінений рух громадського транспорту.

Він буде змінений з 4 жовтня 21.00 до 08.00 6 жовтня та з 16.00 до 22.00 6 жовтня.

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Рух транспорту на 4-6 жовтня

– тролейбус №6 від Мінського масиву до ст. м. Лук’янівська;

– тролейбус №16, 18 відповідно від вул. Академіка Туполєва та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу;

На час проведення забігу на дистанцію 10 км 5 жовтня з 13.00 до 18.10 організують роботу:

– автобусів маршруту №114 на ділянках від вул. Милославської до Європейської пл. та від залізничного вокзалу Центральний – далі вул. С. Петлюри – бульв. Т. Шевченка – вул. Леонтовича – в зворотному напрямку за тією ж схемою;

– автобусів маршруту №24 від Національного музею історії України у Другій світовій війні до Європейської пл.;

– тролейбусів маршруту №3 від Залізничного масиву (вул. Волгоградська) до залізничного вокзалу Південний;

– тролейбусів маршруту №5 від вул. Білицької до ст. м. Нивки;

– тролейбусів маршруту №7 від вул. Чорнобильської до ст. м. Нивки;

– тролейбусів маршруту №8 від. вул. Смілянської до залізничного вокзалу Південний;

– тролейбусів маршруту №9 від Міжнародного аеропорту Київ (Жуляни) до залізничного вокзалу Південний;

– тролейбусів маршруту №12 від ст. м. Васильківська до ст. м. Либідська;

– тролейбусів маршруту №14 від Ботанічного саду до ст. м. Палац спорту;

– тролейбусів маршруту №17 від площі Космонавтів до залізничного вокзалу Південний;

– тролейбусів маршруту №40, 40к від вул. Кадетський гай до вул. Волгоградської (Залізничний масив);

– автобусів маршруту №2 від вул. Булгакова до ст. м. Берестейська;

– автобусів маршруту №5 від. вул. Ізюмської до вул. Жилянської;

– автобусів маршруту №20 від ж/м Корчувате до ст. м. Либідська;

– автобусів маршруту №69 від вул. Литвиненко-Вольгемут до залізничного вокзалу Південний;

– автобусів маршруту №118 від ст. м. Чернігівська до Палацу спорту.

6 жовтня з 8.00 до 16.00 тимчасово буде призупинений рух автобусів маршрутів №5, 24, 55, 118 трамваїв маршрутів №14, 15, 18 та організований рух:

– автобусів маршруту №20 від ж/м Корчувате до ст. м. Либідська;

– автобусів маршруту №51 від ст. м. Червоний Хутір до ст. м. Чернігівська;

– автобусів маршруту №53 від Рибальского півострова до ст. м. Тараса Шевченка;

– автобусів маршруту №62 від Ботанічного саду до ст. м. Арсенальна;

– автобусів маршруту №69 від вул. Литвиненко – Вольгемут до залізничного вокзалу Південний;

– автобусів маршруту №72 від просп. Свободи до ст. м. Тараса Шевченка;

– автобусів маршруту №114 від вул. Милославської до зал. ст. Зеніт;

– автобусів маршруту №115 від залізн. вокзалу Дарниця до ст. м. Чернігівська;

– автобусів маршруту №119 від вул. Василя Касіяна до Повітрофлотського шляхопроводу;

– тролейбусів маршруту №3 від залізничного масиву до залізничного вокзалу Південний;

– тролейбусів маршрутів №5, 7, 8, 17, 19Д відповідно від вул. Білицької, вул. Чорнобильської, вул. Смілянської, площі Космонавтів та вул. Кадетський гай до Повітрофлотського шляхопроводу;

– тролейбусів маршруту №№6, 16, 18, 19, 33 відповідно від Мінського масиву, вул. Академіка Туполєва, вул. Сошенка та вул. Ольжича до ст. м. Лук’янівська;

– тролейбусів маршруту №9 від аеропорту Київ до залізничного вокзалу Південний;

– тролейбусів маршруту №12 від ст. м. Васильківська до ст. м. Либідська;

– тролейбусів маршруту №14 від Ботанічного саду до ст. м. Палац спорту;

– тролейбусів маршруту №38 від ст. м. Видубичі до бульв. Лесі Українки (вул. Новогоспітальної);

– тролейбусів маршруту у №40 від вул. Кадетський гай до залізничного масиву (вул. Волгоградська);

– тролейбусів маршруту №43 від Кібернетичного центру до ст. м. Либідська;

– тролейбусів маршруту №50 віл. Милославської до Дарницької площі;

– трамваїв маршруту №12 від Пущі-Водиці до Подільского ТРЕД;

– трамваїв маршруту №16 від ст. м. Героїв Дніпра до Подільского ТРЕД;

– трамваїв маршруту №19 від площі Тараса Шевченка до Подільского ТРЕД;

– тролейбусів маршрут №№30, 30к, 31, 47 від вул. Милославської до станції метрополітена Дарниця.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Wizz Air Kyiv City Marathon пройде за оновленим маршрутом.