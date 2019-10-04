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Факти / Україна

У Росії були б раді здійснити обмін всіх на всіх – Пєсков

Україна і Росія продовжують вести роботу для здійснення нового обміну ув’язненими між країнами.

У Росії були б раді здійснити обмін всіх на всіх – Пєсков

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що наразі триває робота для того, щоб узгодити новий обмін ув’язненими між Україною і РФ.

За його словами, Росія хотіла б провести так званий обмін всіх на всіх.

– Певна робота в цьому контексті триває, – сказав Пєсков.

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Він додав, що в кінці-кінців Україна і Росія повинні обміняти всіх ув’язнених.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що наступного тижня відбудеться обмін ув’язненими.

Джерело: Интерфакс

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