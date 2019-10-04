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Факти / Україна / Політика

Згоду на формулу Штайнмаєра дав ще Порошенко – Пєсков

На імплементацію так званої формули Штайнмаєра нібито погодився ще п’ятий президент України Петро Порошенко.

Дмитро Пєсков

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що п’ятий президент України Петро Порошенко нібито був згодний на формулу Штайнмаєра.

За його словами, зазначену згоду Порошенко висловив кілька років тому.

– Зараз цю згоду було підтверджено, і це позитивне підтвердження, – сказав Пєсков.

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Прес-секретар президента РФ додав, що в Кремлі узгодження формули Штайнмаєра сприймають позитивно.

До слова, 3 жовтня президент Володимир Зеленський звернувся до українців у зв’язку з узгодженням формули Штайнмаєра.

Джерело: Интерфакс

Фото: Dreamstime

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