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Факти / Україна

Зустріч нормандської четвірки: в Кремлі заявили про підготовку

Підготовка до зустрічі у нормандському форматі вже ведеться, однак точної дати наразі немає.

Нормандський формат

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що помічники президентів країн-членів нормандської четвірки ведуть підготовку до зустрічі.

Він додав, що точних термінів проведення саміту ще немає.

Дату зустрічі необхідно узгодити, адже у глав України, Росії, Німеччини та Франції дуже насичений графік.

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– Щойно ці графіки будуть суміщені, і утвориться дата – ми вас проінформуємо, – підсумував Пєсков.

До слова, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що саміт нормандської четвірки пройде в Парижі.

Джерело: Интерфакс

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