На мосту поблизу Станиці Луганської, де досі тривають відновлювальні роботи, відкрили обхідний перехід.
Тимчасовий перехід біля Станці Луганської планували відкрити до 11 жовтня, але з роботами вдалося впоратися раніше.
Старі конструкції зруйнованої переправи наразі демонтують. На дорозі до мосту поклали покриття та наносять розмітку.
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До слова, за попередніми підрахунками, роботи на переправі планують завершити до 15 листопада.
Нагадаємо, Україна завершує відновлення зруйнованої частини моста в Станиці Луганській.
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