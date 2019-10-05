На мосту поблизу Станиці Луганської, де досі тривають відновлювальні роботи, відкрили обхідний перехід.

Тимчасовий перехід біля Станці Луганської планували відкрити до 11 жовтня, але з роботами вдалося впоратися раніше.

Старі конструкції зруйнованої переправи наразі демонтують. На дорозі до мосту поклали покриття та наносять розмітку.

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До слова, за попередніми підрахунками, роботи на переправі планують завершити до 15 листопада.

Нагадаємо, Україна завершує відновлення зруйнованої частини моста в Станиці Луганській.