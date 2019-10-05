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Факти / Україна

Біля Станиці Луганської на мосту відкрили тимчасовий перехід

На мосту поблизу Станиці Луганської, де досі тривають відновлювальні роботи, відкрили обхідний перехід.

Станиця Лугаснька

Тимчасовий перехід біля Станці Луганської планували відкрити до 11 жовтня, але з роботами вдалося впоратися раніше.

Старі конструкції зруйнованої переправи наразі демонтують. На дорозі до мосту поклали покриття та наносять розмітку.

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До слова, за попередніми підрахунками, роботи на переправі планують завершити до 15 листопада.

Нагадаємо, Україна завершує відновлення зруйнованої частини моста в Станиці Луганській.

Джерело: Офіс Президента

Фото: Офіс Президента

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