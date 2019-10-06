PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Календар роботи Верховної Ради

Верховна Рада ІХ затвердила зміни у календарному плані осінньої сесії.

Календар роботи Верховної Ради

20 вересня Верховна Рада затвердили зміни до календарного плану проведення другої сесії парламенту:

Читайте: Як нардепи голосували за склад нового Кабінету міністрів України (СПИСОК)

Календарний план другої сесії парламенту:

  • 2 жовтня – пленарні засідання;
  • 3 жовтня – пленарні засідання;
  • 4 жовтня – пленарні засідання;
  • тиждень з 7 по 11 жовтня робота в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах).

Про це йдеться у відповідній постанові №2158.

Раніше Факти ICTV писали, що законопроект про зняття депутатської недоторканності підтримали 363 народних депутати.

Фото: УНІАН

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Моделі чи танцівниці: яких помічників обрали собі нардепи
Моделі чи танцівниці: яких помічників обрали собі нардепи
Хабарі депутатам і ціна хліба. Корнієнко склав тест у проекті Під куполом
Хабарі депутатам і ціна хліба. Корнієнко склав тест у проекті Під куполом
олексій гончарук
Рада повинна відійти від турборежиму – Гончарук
Рада затвердила програму діяльності уряду
Рада затвердила програму діяльності уряду
Рада дозволила прослуховувати нардепів без згоди парламенту
Рада дозволила прослуховувати нардепів без згоди парламенту
Останнє слово у законі про особливий статус Донбасу буде за Радою – Яременко
Останнє слово у законі про особливий статус Донбасу буде за Радою – Яременко
верховна рада
Верховна Рада призначила новий склад ЦВК (СПИСОК)
верховна рада
Затвердження складу ЦВК і програми уряду: порядок денний Ради на 4 жовтня
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка