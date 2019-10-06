Сьогодні, 6 жовтня, у західних областях України очікуються дощі.
В Україні 6 жовтня сухо буде у східних та південних областях.
На заході температура вдень становитиме 7-9°, вночі 4-6°. У всіх областях очікуються дощі.
На півдні України сонячно, температура вдень 13-15°, 6-9° вночі.
У східних областях температура вдень становитиме 9-13°, вночі до 8-10°.
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На півночі країни дощитиме у Чернігівській та Сумській областях. Температура вдень 8-10°, вночі 5-7°.
У центральних областях вдень 10-12°, вночі 4-6°.
У Києві температура вдень становитиме 8-10°, вночі до 5-7°, можливі дощі.
До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що в Україну йдуть заморозки.
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