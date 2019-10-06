6 жовтня на Майдані Незалежності проводять віче, яке спрямоване проти так званої формули Штайнмаєра.

У Києві на Майдані Незалежності проходить віче проти “капітуляції” і погодження формули Штайнмаєра.

Учасники протесту зібралися біля сцени, на якій написано Рух опору капітуляції.

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Вони також висунули низку умов, серед яких:

заборона на впровадження амністії для бойовиків “ДНР” та “ЛНР”;

заборона на відведення українських військ від лінії розмежування;

заборона на впровадження особливого статусу на Донбасі, або в інших регіонах України;

заборона на проведення виборів на окупованих територіях Донбасу до отримання Україною повного контролю над кордоном з РФ;

заборона на утворення народної міліції на окупованих територіях Донецької і Луганської областей.















У Києві на Майдані проводять віче / 4 фотографии

Люди проти розведення військ

До слова, президент Володимир Зеленський звернувся до українців через ситуацію навколо формули Штайнмаєра.