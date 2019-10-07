Екс-прем’єр-міністр Микола Азаров, який втік до РФ у 2014 році, розплакався під час розповіді про Донбас.
Колишній прем’єр-міністр України Микола Азаров розплакався під час інтерв’ю, коли розповідав про Донбас.
Азаров розповів, що в РФ, де він переховується, проходить пісенний конкурс Голос. На ньому виступив шахтар з Макіївки Донецької області і співав українські народні пісні.
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– І так співав – йому аплодували, я аплодував, у мене сльози, грубо кажучи, текли. І він став переможцем цього конкурсу, – сказав Азаров голосом, що затремтів.
Нагадаємо, у січні 2018 року ГПУ оголосила про підозру та оголосила в розшук Миколу Азарова.
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