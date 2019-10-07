Віднедавна в кулуарах Верховної Ради знаходяться не тільки депутати і журналісти, а й дівчата модельної зовнішності. Вони – помічниці депутатів.

Новий парламент відзначився не лише великою кількістю молодих облич серед депутатів, а й серед їх помічників. Їх імена мало про що скажуть. Вони завжди в тіні, але мають неабиякий вплив, бо наближені до можновладців.

Мар’яна Михолап в свої 22 вже встигла побувати в модельному бізнесі. Засвітилася у конкурсі Місс Україна 2017. Тепер же вона робить кар’єру помічника народного депутата – допомагає Миколі Тищенку, члену фракції Слуга народу.

Але шлях під купол парламенту для Мар’яни виявився зовсім не тернистим.

– У нас взагалі не було жодних співбесід, тому що я заходила через PR-агентство. Ні я з депутатом не була знайома, ні він зі мною. Нас просто привели в парк і сказали: ось твій кандидат. Все, так і було, – згадує Мар’яна Михолап.

Фах економіста дівчині на новій роботі не знадобився. Бо ж обов’язки в неї тепер зовсім інші – організовувати коментарі депутата для ЗМІ та працювати на окрузі. Працювати тепер доводиться ледь не цілодобово. Зате офіційно. Зарплатню отримує з державного бюджету – близько 14 тис. грн.

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Молодість – парламентській роботі не завада, – зрозуміли й інші нардепи.

Ростислав Тістик найняв на 23-річну блогерку Ольгу Гадовську. А от його колега по партії Слуга народу Олексій Мовчан у помічники собі взяв 24-річну танцівницю Валерію Гриценко. А от нардеп Марина Нікітіна пішла ще далі – взяла у помічники персональну візажистку та власного чоловіка.

Депутат та екс-кварталівець Юрій Корявченков також вирішив працювати сімейним тандемом. Найняв на роботу свою другу половинку. Каже: дружин бояться брати на роботу тільки ті, кому є що від них приховувати. Юрій Кісєль взяв у помічники сина першого помічника президента Сергія Шефіра.

Справжнім рекордсменом за кількістю помічників у цьому скликанні став нардеп від Опозиційної платформи – За життя Віктор Чорний. Їх у нього одразу 25. Каже: платить держава лише двом. Інші працюють безоплатно. Але от що цікаво: серед його кадрів – ніякої гендерної рівності. 24 його помічники – чоловіки.

Натомість його колега Антон Яценко навпаки – краще уживається із прекрасною половиною людства – помічниць у нього 11. Багато помічників також у Олександра Гереги – одразу 23. На два менше у Владислава Поляка. По 17 – у Володимира Ватраса та Богдана Торохтія. Наздогнати своїх колег має всі шанси і нардеп Жан Беленюк. У нього вже сім помічників.

Як взагалі стають помічниками народних депутатів? Виявляється, інколи за допомогою спеціальних експрес-курсів. Але звідки ж таке бажання допомагати народним обранцям? Справа у статусі та корочці, – привідкриває таємницю депутатка колишнього скликання Ольга Червакова.

– Це реально магічна корочка, яка просто приводить людей, заставляє їх тремтіти. Простих людей. Помічник народного депутата може зайти в будь-який там орган державної влади, – зазначила Ольга Червакова.

Зарплати помічники отримують різні. Все залежить від щедрості шефа – скільки скаже, стільки й буде. Але не завжди помічникам бути помічниками. Декому в історії українського парламентаризму стрімкий соціальний ліфт допомагав ставати народним депутатом. Ось і в цьому скликанні Верховної Ради чимало колишніх помічників. Наприклад, Марина Бардіна – помічниця екс-депутата Сергія Лещенка.

У статусі помічника депутата свого часу побував навіть нинішній спікер Дмитро Разумков. У Верховній Раді п’ятого скликання. Перший віце-спікер Руслан Стефанчук також встиг попрацювати помічником. Як і депутатка від Батьківщини Альона Шкрум.

Найближчим часом помічників може побільшати. Відбір їх ще продовжується. Тож парламент може поповнитися колишніми охоронцями, фітнес інструкторами чи родичам депутатів.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, у кого з українських зірок більше 20 хатніх помічників.