Житомир. Другий форум регіонів України та Білорусі. Чиновники підписують угоди, бізнесмени тиснуть руки, а персонал натирає техніку.

На житомирському летовищі приземляється гелікоптер Олександра Лукашенка. Перший і поки єдиний президент Білорусії, який офіційно знайомиться з шостим колегою з України.

Під час промови Лукашенка – Зеленський ловить його на обмовці. Вочевидь, даються взнаки часті зустрічі бацьки з президентом Росії. Та чи стане Лукашенко другом України.

Перед зустріччю Київ та Мінськ зробили дружні жести.

Обмінялись полоненими громадянами. До Києва повернувся журналіст Павло Шаройко, якого звинуватили у Білорусі у шпигунстві.

З-під варти у Чернігові звільнили білоруса Юрія Палітику. Він за даними СБУ шпигував за українською армією на Донбасі.

На тлі шпигунських скандалів в Україні заговорили про загрозу військового вторгнення з боку Білорусії. Адже вони із росіянами в одному військовому блоці. Регулярно проводять спільні навчання.

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Лукашенко, який запросив до Мінська українських журналістів натякнув, що не проти виконати роль миротворця на Донбасі.

Політолог з Білорусії Ігар Тишкевич, каже, миротворці від Лукашенка дійсно могли би влаштувати і Захід і Росію. А для бацьки це стало б запобіжником на випадок агресії з боку Москви.

Білорусь і дійсно на порозі втрати незалежності від Росії. Але не стільки політичної, скільки економічної. За два роки має статись часткове злиття двох економік – єдина митна, податкова і трудова політика. Головне чим шантажує Москва Лукашенка – це нафта, яку Білорусь отримує за внутрішньо-російськими цінами.

Білоруси сподіваються купувати нафту в Казахстані. А от Україна могла би стати транзитером чорного золота в Білорусь.

Білорусь навіть стала миритись зі Сполученими Штатами. Саме американські компанії контролюють багато казахських родовищ. Наприкінці серпня Лукашенко зустрічався з тоді ще радником Трампа з нацбезпеки Джоном Болтоном. Переговорів такого рівня не було з 90-х.

Білоруське МЗС зробило нечуваний реверанс – заявило про необхідність залучення американців у нормандський процес для примирення на Донбасі. Чим роздратував росіян.

Та Олександр Лукашенко, у звичній йому манері, не забуває грати на всі фронти. Під час виступу у Житомирі пам’ятає, що його слухають і старші брати.

Схоже, у Житомирі білоруський лідер і новобраний український президент проводили розминку. Стратегічних угод Україна та Білорусь не підписали. Хоча підприємці двох країн уклали контракти на понад пів мільярда доларів. А бацька запропонував Києву замахнутися на спільне проведення літніх Олімпійських ігор.

До слова, Україна і Білорусь ведуть переговори про альтернативне постачання енергоресурсів.