Сьогодні, 7 жовтня, у південних областях України очікуються дощі.
7 жовтня в Україні без істотних опадів, лише вранці та вдень у південній частині дощ. Вітер переважно західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 1-6°С тепла, на поверхні ґрунту, в західних, північних та центральних областях в повітрі заморозки 0-5°С, вдень 6-11°С тепла, у південних, східних областях та на Закарпатті 9-13°С тепла.
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В Карпатах дощ та мокрий сніг, вночі заморозки 2-4°С, вдень температура 1-3°С тепла.
У Києві без опадів, температура вночі до -2°С морозу, вдень – 7-9°С.
До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що в Україну йдуть заморозки.
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