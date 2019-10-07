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Факти / Україна

Погода в Україні на 7 жовтня (КАРТА)

Сьогодні, 7 жовтня, у південних областях України очікуються дощі.

Погода в Україні на 7 жовтня (КАРТА)

7 жовтня в Україні без істотних опадів, лише вранці та вдень у південній частині дощ. Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6°С тепла, на поверхні ґрунту, в західних, північних та центральних областях в повітрі заморозки 0-5°С, вдень 6-11°С тепла, у південних, східних областях та на Закарпатті 9-13°С тепла.

Читайте: Погода в Україні на осінь – коли прийде похолодання та заморозки

В Карпатах дощ та мокрий сніг, вночі заморозки 2-4°С, вдень температура 1-3°С тепла.

У Києві без опадів, температура вночі до -2°С морозу, вдень – 7-9°С.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що в Україну йдуть заморозки.

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