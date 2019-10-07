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Факти / Україна

Штайнмаєр пояснив свою формулу щодо Донбасу

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розповів, у чому полягає його формула щодо Донбасу.

Франк-Вальтер Штайнмайер

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр зазначив, що формула полягає в спробах розділити великі кроки, які сторони не хотіли виконувати, на низку дрібніших.

– Була ситуація на перемовинах у Парижі три роки тому, які проводилися на зустрічі нормандської контактної групи на найвищому рівні. Перемовини не просувалися, тому що насправді проєкти, які мали бути імплементовані після Мінських угод, стали відомими. Але кроки, які мали бути зроблені обома сторонами, були занадто великими.

Саме тому формула не містить нічого більше, ніж спробу зробити з великих кроків, які учасники конфлікту не хотіли робити, низку менших кроків, які, попри їх сутність та наслідки, досі треба узгодити, – розповів Штайнмаєр.

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Також він зазначив, що Росія не вплинула на зміст запропонованої ним формули.

Крім того, німецький президент висловив здивування невдоволенням українців у зв’язку з узгодженням документу.

Нагадаємо, 6 жовтня на Майдані Незалежності відбулося віче, яке було спрямоване проти капітуляції і формули Штайнмаєра.

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