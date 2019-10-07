У Львові з 7 жовтня у школах, садочках, лікарнях та поліклініках почали вмикати опалення.

Питання опалення у закладах освіти та медичних установах надалі повинні контролювати керівники на місцях.

Мер Львова Андрій Садовий закликав їх в разі виникнення проблем з опаленням телефонувати на гарячу лінію міста 1580 або в адміністрацію міського голови за телефоном 0322 97 59 05.

Читайте: Коли ввімкнуть опалення: від чого це залежить і тарифи

Нагадаємо, рішення, коли розпочинати опалювальний сезон, самостійно ухвалюють у кожному регіоні.

Але, згідно з законодавством, він повинен розпочатися, коли середньодобова температура повітря впродовж трьох днів становить нижче +8° тепла.