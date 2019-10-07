Узгоджена на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську так звана формула Штайнмаєра щодо Донбасу несе для України певні політичні зобов’язання.

Нардеп від Слуги народу, глава комітету Верховної Ради з міжнародних відносин Богдан Яременко заявив, що Україна не зможе без наслідків відмовитися від імплементації формули Штайнмаєра.

– Якщо ми країна, яка поважає себе, ми повинні її дотримуватися. Щось подібне вже зафіксовано в Мінських домовленостях. І самі Мінські домовленості, хоча з моєї точки зору і не є міжнародним договором, але політично вони накладають на нас зобов’язання, – підкреслив депутат.

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За його словами, в преамбулі до двох абзаців самої формули йдеться про її імплементацію в українське законодавство, при цьому можна правити окремі слова, але не суть.

– Адже це матиме наслідки не тільки у вигляді реакції Росії та продовження війни, а й викличе реакцію Заходу…, – підсумував Яременко.

Нагадаємо, 1 жовтня Україна погодила формулу Штайнмаєра. Її імплементують в закон про особливий статус Донецької та Луганської областей.

Фото: Богдан Яременко