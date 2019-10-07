За зобов’язаннями перед Міжнародним валютним фондом у вересні України погасила $560,9 млн боргу.
У вересні 2019 року Україна сплатила за державним боргом $1,97 млрд.
– З цієї суми $1 223,7 млн спрямовано на обслуговування та погашення єврооблігацій, $560,9 млн було сплачено за зобов’язаннями перед Міжнародним валютним фондом, – повідомляє НБУ.
Ці витрати частково компенсовані за рахунок продажу облігацій внутрішньої державної позики на $546,9 млн.
Читайте: Кабмін планує зменшити держборг у 2020 році
Водночас через значні виплати за державним боргом міжнародні резерви України за місяц зменшилися на 2,6% – до $21,4 млрд.
Раніше стало відомо, що за програмою stand-by, розпочатою 2014 року, Україна остаточно розрахувалася з МВФ.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+