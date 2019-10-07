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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Україна у вересні повернула $560 млн боргу МВФ

За зобов’язаннями перед Міжнародним валютним фондом у вересні України погасила $560,9 млн боргу.

Долари

У вересні 2019 року Україна сплатила за державним боргом $1,97 млрд.

– З цієї суми $1 223,7 млн спрямовано на обслуговування та погашення єврооблігацій, $560,9 млн було сплачено за зобов’язаннями перед Міжнародним валютним фондом, – повідомляє НБУ.

Ці витрати частково компенсовані за рахунок продажу облігацій внутрішньої державної позики на $546,9 млн.

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Водночас через значні виплати за державним боргом міжнародні резерви України за місяц зменшилися на 2,6% – до $21,4 млрд.

Раніше стало відомо, що за програмою stand-by, розпочатою 2014 року, Україна остаточно розрахувалася з МВФ.

Джерело: НБУ

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