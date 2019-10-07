Розведення військ на Донбасі – підготовчий етап до відновлення контролю України над кордоном.
Розведення військ від лінії розмежування на Донбасі є підготовчим етапом для відновлення контролю України над російсько-українською ділянкою кордону.
Про це заявив екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко.
За його словами, на звільнені від ворожих військ території Донбасу зайдуть українські прикордонники і миротворці. Після розведення сил там можуть проводитися вибори.
Романенко підкреслив, що відведення українських військ не означає їхньої здачі окупантам. Останній приклад з розведенням військ поблизу Станиці Луганської був позитивним, нагадав генерал.
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Він також прокоментував озвучені побоювання про те, що після відводу українських військ місцеві жителі цих територій залишаються беззахисними перед окупантами.
– Але тут вступає в силу наша поліція і наша Нацгвардія. Фактично вони реалізують функції, які повинні реалізовувати. І, нарешті, щойно будуть проведені місцеві вибори, наші війська туди зайдуть і відновлять контроль над кордоном, – пояснив Романенко.
Як повідомлялося, розведення сил на Донбасі 7 жовтня не проводитимуть.