Голосіївський районний суд Києва відправив під нічний домашній арешт лікаря-трансплантолога Національного інституту трансплантології НАМН, якого затримали на хабарі в $20 тис.

Речник прокуратури Києва Надія Максимець повідомила, що лікаря-трансплантолога Національного інституту трансплантології імені Шалімова відправили під нічний домашній арешт.

За її словами, прокуратура просила про запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в 3 млн грн, але суд ухвалив інше рішення.

Читайте: У банківській скриньці затриманого у Києві лікаря-трансплантолога знайшли $840 тис.

Лікар був відсторонений від посади завідувача відділенням, але йому дозволено і далі проводити операції.

Прокуратура оскаржить рішення щодо запобіжного заходу в Київському апеляційному суді.

Нагадаємо, 3 жовтня на хабарі в $ 20 тис. затриманий завідувач відділом трансплантації та хірургії печінки Національного інституту трансплантології ім. А. А. Шалімова. Його затримали на гарячому під час отримання грошей від пацієнта за проведену раніше операцію з трансплантації печінки, подальше лікування і реабілітацію.