Повернення контролю Україні над кордоном на Донбасі є вирішальним пунктом Мінських угод, заявили в Єврокомісії.

Вирішальний пункт Мінських угод – відновлення контролю України над ділянкою українсько-російського кордону на Донбасі.

Про це заявив спеціальний радник президента Єврокомісії щодо відносин з Україною, екс-депутат Європарламенту від Німеччини Ельмар Брок.

Він підкреслив, що після виконання цієї умови Росія не зможе перекидати на Донбас війська і озброєння, як вона це робить досі.

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Брок закликав зрушити виконання угод з місця, розробивши покрокову стратегію, коли сторони, дотримуючись черги, виконують певні пункти.

– Якщо ніхто не хоче робити кроків, нічого не буде відбуватися взагалі, – вважає він.

Нагадаємо, в ЄС вважають узгодження так званої формули Штайнмаєра важливим кроком до повного виконання Мінських домовленостей.

Фото: TheParliamentMagazine