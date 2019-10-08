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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Державна у 4 рази менша: українці назвали бажану пенсію

Більшість українців вважають недостатнім розмір державної пенсії в Україні.

Державна у 4 рази менша: українці назвали бажану пенсію

Українцям для задоволення усіх фінансових потреб вистачило б пенсії розміром 11 041 грн.

До такого висновку дійшла компанія Research & Branding Group після опитування 2001 респондента.

Згідно з дослідженням, нинішня середня пенсія в Україні майже в 3,7 рази менша за бажаний розмір і становить 3 006 грн.

Через чотириразовий розрив між бажаною пенсією, лише незначна частина українців вважають, що зможуть гідно прожити на державну виплату. При цьому більшість громадян загалом не розраховують, що виживуть на одну пенсію.

Для забезпечення гідного життя на держпенсії потрібно додатково працювати, вважають 38% опитаних.

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Також 11% розраховують на допомогу від дітей, ще 8% – на заощадження в накопичувальній пенсійній системі.

При цьому лише 1% опитаних сподіваються гідно жити за рахунок державної пенсії або її підвищення.

Нагадаємо, у березні 2020 року внаслідок індексації пенсії в Україні підвищаться на 12-13%.

Джерело: УНІАН

Фото: Dreamstime

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