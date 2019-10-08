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Факти / Україна / Суспільство

До Дня захисника України запустять ще три потяги

Укрзалізниця збільшила кількість додаткових потягів до Дня захисника України та свята Покрови Пресвятої Богородиці.

До Дня захисника України запустять ще три потяги

Укрзалізниця призначила ще три додаткових потяги, які курсуватимуть з Києва до Івано-Франківська, Рахова, Хмельницкого та Ужгорода.

Зокрема, потяг №217/218 Київ – Івано-Франківськ – Рахів відправиться з Києва 11 і 13 жовтня о 15.02 і прибуде до Рахова в 08.07.

З Рахова відправлення призначено на 12 і 14 жовтня о 17.49, а прибуття до Києва о 09.14.

Потяг №177 Київ – Хмельницький курсуватиме в обох напрямках 12 і 14 жовтня, відправлення з Києва о 05.15, прибуття до Хмельницького об 11.53.

Відправлення з Хмельницького о 12.51 з прибуттям до столиці о 20.37.

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Також потяг №239 Київ – Ужгород здійснить рейси 11 та 12 жовтня. Відправлення з Києва о 19.47, прибуття в Ужгород в 10.58.

Відправлення з Ужгорода о 18.15 і прибуття до Києва о 08.37.

Також для зручних подорожей у приміському сполученні Укрзалізниця призначила додатковий регіональний потяг № 872 Фастів – Шостка на 12 і 14 жовтня.

Нагадаємо, до Дня захисника України і Покрови Пресвятої Богородиці Укрзалізниця запустить шість додаткових потягів у Львів, Харків, Одесу та Суми.

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