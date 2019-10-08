Укрзалізниця збільшила кількість додаткових потягів до Дня захисника України та свята Покрови Пресвятої Богородиці.

Укрзалізниця призначила ще три додаткових потяги, які курсуватимуть з Києва до Івано-Франківська, Рахова, Хмельницкого та Ужгорода.

Зокрема, потяг №217/218 Київ – Івано-Франківськ – Рахів відправиться з Києва 11 і 13 жовтня о 15.02 і прибуде до Рахова в 08.07.

З Рахова відправлення призначено на 12 і 14 жовтня о 17.49, а прибуття до Києва о 09.14.

Потяг №177 Київ – Хмельницький курсуватиме в обох напрямках 12 і 14 жовтня, відправлення з Києва о 05.15, прибуття до Хмельницького об 11.53.

Відправлення з Хмельницького о 12.51 з прибуттям до столиці о 20.37.

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Також потяг №239 Київ – Ужгород здійснить рейси 11 та 12 жовтня. Відправлення з Києва о 19.47, прибуття в Ужгород в 10.58.

Відправлення з Ужгорода о 18.15 і прибуття до Києва о 08.37.

Також для зручних подорожей у приміському сполученні Укрзалізниця призначила додатковий регіональний потяг № 872 Фастів – Шостка на 12 і 14 жовтня.

Нагадаємо, до Дня захисника України і Покрови Пресвятої Богородиці Укрзалізниця запустить шість додаткових потягів у Львів, Харків, Одесу та Суми.