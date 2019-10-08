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Факти / Україна

Катастрофа MH17: парламент Нідерландів проголосував за розслідування ролі України

Парламент Нідерландів проголосував за додаткове розслідування у справі катастрофи MH17.

Катастрофа MH17: парламент Нідерландів проголосував за розслідування ролі України

Парламент Нідерландів підтримав додаткове розслідування причин, через які Україна не закрила повітряний простір над Донбасом у 2014 році.

– Пропозиція щодо подальшого розслідування того факту, чому не було закрито повітряний простір над Україною, щойно була схвалена одноголосно, – повідомив депутат від CDA (Християнсько-демократичної партії) Кріс ван Дам.

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Очільник МЗС країни Стефан Блок зазначив, що таке розслідування – непросте завдання, тому що буде необхідна співпраця Росії.

Раніше він зазначав, що законних підстав для розслідування немає.

Раніше Факти ICTV писали, що в Нідерландах слідча група перекваліфікувала статус фігуранта справи MH17 Володимира Цемаха із свідка в підозрювані.

Фото: Getty Images

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