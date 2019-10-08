Парламент Нідерландів проголосував за додаткове розслідування у справі катастрофи MH17.

Парламент Нідерландів підтримав додаткове розслідування причин, через які Україна не закрила повітряний простір над Донбасом у 2014 році.

– Пропозиція щодо подальшого розслідування того факту, чому не було закрито повітряний простір над Україною, щойно була схвалена одноголосно, – повідомив депутат від CDA (Християнсько-демократичної партії) Кріс ван Дам.

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Очільник МЗС країни Стефан Блок зазначив, що таке розслідування – непросте завдання, тому що буде необхідна співпраця Росії.

Раніше він зазначав, що законних підстав для розслідування немає.

Motie nader feitenonderzoek sluiting luchtruim Oekraïne zojuist met algemene stemmen aangenomen. Fijn dat we kamerbreed kunnen optrekken inzake #MH17. @StichtingMh17 @cdavandaag https://t.co/xrP9Ulckec — Chris van Dam (@ChrisvanDamCDA) October 8, 2019

Раніше Факти ICTV писали, що в Нідерландах слідча група перекваліфікувала статус фігуранта справи MH17 Володимира Цемаха із свідка в підозрювані.