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Факти / Україна

Надав важливі дані – СБУ вивезла свідка з “ЛНР”

Контррозвідка СБУ вивезла з окупованої території поплічника бойовиків “ЛНР”, який вирішив дати свідчення про збройну агресію РФ в Україні.

Допит свідка

Контррозвідці Служби безпеки України вдалося провести операцію, в результаті якої один з поплічників бойовиків “ЛНР” відмовився від подальшої діяльності в складі незаконних збройних формувань і покинув окуповану територію.

– Він усвідомив хибність свого кроку та виявив готовність надати свідчення щодо злочинної діяльності російсько-терористичних військ на території нашої держави… Також він надав слідству важливі докази збройної агресії РФ в Україні, – повідомляє прес-служба СБУ.

За інформацією правоохоронців жителю міста Сорокине довелося вступити в ремонтну роту “другого армійського корпусу народної міліції ЛНР”, де він займався ремонтом пошкодженої техніки.

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Слідство встановило, що чоловік не брав участі у бойових діях на боці бойовиків і не здійснював інших тяжких злочинів.

У зв’язку з цим суд звільнив його від кримінальної відповідальності.

До слова, український режисер Олег Сенцов надав місії ООН відомості про своє ув’язнення в Росії.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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