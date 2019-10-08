У Верховній Раді пропонують перенести святкування Дня незалежності на інший день.

Позафракційний нардеп Оксана Савчук зареєструвала проект постанови № 2205, в якому пропонується перенести святкування Дня незалежності.

На її думку, замість 24 серпня українці повинні відзначати День незалежності 22 січня, оскільки саме у цей день у 1918 році був проголошений IV Універсал.

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Крім цього, запропонована дата збігається з Днем соборності, коли 22 січня 1919 року відбулося об’єднання УНР і ЗУНР. При цьому, за словами Савчук, чинний День незалежності повинен залишитися вихідним днем. Його пропонується перейменувати на День відновлення незалежності України.

Нагадаємо, що День незалежності у 2019 році Україна святкувала без параду, зате з Ходою гідності і Маршем захисників. Це має стати новою традицією.