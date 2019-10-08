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Факти / Україна

Погода в Україні на 8 жовтня (КАРТА)

8 жовтня в Україні буде холодно і майже без опадів.

погода

На сході практично без опадів, температура вночі до -1°, вдень до +10°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Вночі температура до 0°, вдень до +12°.

На заході України без опадів. Температура вночі до +1°, вдень до +12°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура вночі до +4°, вдень до +11°. У центрі без опадів, температура вночі до +1°, вдень до +12°.

Читайте: Бабине літо повернеться: погода на тиждень в Україні (КАРТА)

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