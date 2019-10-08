Прокуратура Києва повідомила про підозру екс-нардепу за фактом заволодіння великої суми грошей Укрсиббанку.

Екс-нардепу оголошено підозру за фактом заволодіння 1,1 млрд грн Укрсиббанку. Прокуратура Києва не вказує його прізвище, але агентству Інтерфакс-Україна стало відомо, що мова йде про Дмитра Святаша (група Відродження).

Слідство встановило, що екс-нардеп, діючи як організатор злочину у змові з посадовими особами групи компаній АІС, шахрайським шляхом заволоділи грошима, отриманими від Укрсиббанку на підставі кредитних договорів. Цим вони завдали збитків банку на суму понад 1,1 млрд грн.

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За фактом екс-нардепу оголошено про підозру за ч. 4 ст. 190 КК (заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 (підроблення офіційного документа, що видається або завіряється підприємством, установою, організацією, що надає право або звільняє від обов’язків).

Раніше в рамках даного кримінального провадження про підозру повідомили гендиректору корпорації АІС, а також директору та засновнику ПП Імпульс-В.

Нагадаємо, у Київській області викрили розкрадання понад 3,5 млн грн при проведенні ремонту автомобільних доріг.